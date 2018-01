Jacopo Sala, nonostante alcune indecisioni e qualche errore che gli sono costati le critiche di una parte del pubblico, è un giocatore su cui Marco Giampaolo fa spesso affidamento. Il laterale italiano ogni domenica si gioca il posto con Bartosz Bereszynski, altro calciatore su cui la Sampdoria punta molto. Le sirene del calciomercato, però, risuonano anche per l'ex Verona, finito nel mirino del Sassuolo.



Stando a Il Secolo XIX il club neroverde avrebbe puntato il numero 7 blucerchiato per sostituire Gazzola, destinato al Parma. Sala dal canto suo potrebbe anche essere tentato da un'esperienza in Emilia, ma sembra difficile secondo il quotidiano convincere la Sampdoria, che non intende privarsi di uno dei suoi terzini considerando anche i pochi interpreti appetibili nel ruolo.