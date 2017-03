È il Sassuolo la squadra vincitrice della 69esima edizione del torneo di Viareggio. Nella finale contro l'Empoli sono stati decisivi, ancora una volta i rigori, che già avevano sorriso ai neroverdi contro Inter, Fiorentina e Torino. I tempi regolamentari erano finiti 2-2 per i gol di Adjapong in avvio di partita, rimontato prima del 45' da Zini e Manicone. A dieci minuti dal 90esimo, poi, il 2-2 di Scamacca.



ANCORA SCAMACCA - Anche i tempi supplementari si erano conclusi in pareggio, prima della sfida dagli undici metri. Per i toscani errori del capitano, Damiani, che ha tentato il cucchiaio tirando però alto, e Pejovic, parato da Costa. Per il Sassuolo errore di Ravanelli, prima che Scamacca, dopo il gol, trasformasse il rigore decisivo. Con cinque pareggi nei 90 minuti su sette partite, il Sassuolo conquista così la sua prima Viareggio Cup.