La vittoria contro la Juventus ha travolto gli argini delle emozioni, anche in casa Immobile. Tutti si sono emozionati, hanno esultato e poi festeggiato. Nella notte fra sabato e domenica i giocatori si sono goduti l'affetto dei tifosi, che li attendevano a Fiumicino prima, a Formello poi. Come riporta il Corriere dello Sport, il gruppo biancoceleste è unito, e ha un grande senso di appartenenza. Tanto che tutti cantano l'inno della Lazio. Immobile ha pubblicato sui social i video delle figlie (ma anche della nonna) che cantano l’inno, così come la figlia di Luis Alberto. Al rientro a Roma tutta la squadra lo ha cantano, con Lulic a richiamare all'ordine chi riprendeva con il cellulare. La Lazio è terza, a pari punti con la Juventus, anche grazie al gruppo. Anche grazie a notti come quella subito dopo Juventus-Lazio.