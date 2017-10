Sergio Pirozzi ringrazia il mondo del calcio, fatta eccezione per Juventus e Inter. Il sindaco di Amatrice ha spiegato a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno: "Ringrazio tutto il calcio italiano, che ha fatto tantissimo per noi. Tranne Juve e Inter, le uniche a non fare niente. Credo che chi ha avuto fortuna di avere tanto debba anche dare. Per esempio noi ci siamo stati aiutati dai livornesi quando c'è stato il terremoto e ora abbiamo fatto una sottoscrizione con i ristoratori della zona qui ad Amatrice per aiutare le vittime dell'alluvione".