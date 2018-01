Il Milan vuole costuire un nuovo stadio di proprietà e ora arrivano nuove indicazioni sulle possibili aree deputate al progetto. Intervistato da Sky Sport 24, il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa il punto su San Siro e sulla proposta ai rossoneri: "L'ideale sarebbe che lavorassero insieme, ma il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad un suo stadio. Stiamo dando tempo al Milan per verificare se ci sono delle possibilità, però alla fine qualcosa bisognerà fare, a me personalmente piace molto San Siro. Va ripensato, entrate diverse, hospitality diverse, colori diversi. Oggi la tecnologia può aiutare: una trasformazione nel terzo anello in spazi adeguati per altri servizi può avere un senso. Stiamo dando al Milan la disponibilità delle aree che noi reputiamo adatte, in particolare nella parte sud-est, Rogoredo e Porto di Mare. Credo che il Milan abbia bisogno ancora di 2 o 3 mesi di riflessione, poi bisogna arrivare ad una sintesi: sono zone periferiche ma ben collegate alla città, difficile immaginare uno stadio più in centro città".



INTER - "L'Inter, invece, è determinata a lavorare su San Siro. Quanto al centro di allenamento, i nerazzurri sono convinti di portarlo a Milano. La soluzione di Piazza d'Armi ci è molto gradita: porterebbe verde e noi, da parte nostra, chiederemmo all'Inter di lasciare uno spazio alla città. L'area ne uscirebbe riqualificata. Occorrerà presto una conferma finale dell'Inter, così da arrivare a un'approvazione del progetto in pochi mesi. Mercato? La necessità di acquisti c'è, se non si può lo dicano chiaramente. Suning deve sapere che occorrono colpi, se si vuole competere a livello europeo".