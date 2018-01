Il Siviglia corre ai ripari. La squadra allenata da Montella, in palese difficoltà nelle ultime settimane, secondo Estadio Deportivo sta provando a prendere in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione Michy Batshuayi. Per ottenere il giocatore, che arriverebbe senza diritto di riscatto, gli spagnoli sono pronti a corrispondere ai Blues 1,5 milioni.

In ogni caso Conte difficilmente lascerà partire il belga senza prima trovare un sostituto che, stando alle ultime notizie, potrebbe essere Carroll.