La Fiorentina è molto attenta alla situazione di Sebastian Larsson, centrocampista svedese classe '85, in forza al Sunderland ma in scadenza di contratto. Il club viola lo segue già per gennaio, sperando eventualmente di ottenerlo a prezzo scontato, anche perchè i Black Cats si sono orientati su Mohamed Sissoko, ex mediano proprio della Fiorentina.