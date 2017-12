Né Antonio né Gigio. Ma comunque Donnarumma. Di mestiere fa l'attaccante e non il portiere, non supera il metro e '90, e la sua missione è quella di fare gol. Alfredo (foto Empoli/Facebook) segna e sveglia l'Empoli: segnava con il suo mentore Vivarini, ha iniziato a farlo con il sostituto, Aurelio Andreazzoli. 4 gol nelle ultime 4 partite, due ieri, decisivi, nella sfida vinta 4-2 contro il Perugia, dove, con il gemello Ciccio Caputo, ha raggiunto quota 11. Insieme 26. Dal 3-5-2 firmato Vivarini al 4-3-1-2 dell'ex Roma, cambiano le carte in tavola, cambiano gli uomini, cambiano i moduli. Ma mai i due là davanti, la coppia più letale della Serie B.



GEMELLO DI LAPADULA - Dopo due stagioni alla Salernitana, la grande occasione con vista Serie A: l'Empoli ha puntato su di lui in estate, anche grazie allo sponsor Vivarini, con il quale a Teramo ha vinto e segnato, in coppia con l'altro gemello, Gianluca Lapadula, portando la squadra abruzzese in Serie B. Una grande occasione che il classe '90 sta sfruttando al meglio, in una squadra costruita per vincere e che ora, anche grazie ai suoi gol, si ritrova al terzo posto, a meno tre dalla A diretta.



CHE COPPIA! - Al suo fianco si è ritrovato un altro centravanti di categoria, uno che all'Entella ha realizzato 35 gol in 82 partite, uno che è stato lanciato nel grande calcio da Antonio Conte ai temppi di Bari. E, come con Lapagol, è nato una sintonia che va al di là dal feeling ammirato sul rettangolo di gioco. Osservato dalla Lazio quando vestiva la maglia granata del club campano, ha scelto Empoli per rilanciarsi, dopo l'ultima difficile stagione, e per segnare. Perché alla fine, Alfredo, vive per quello. Anche si di cognome fa Donnarumma.



@AngeTaglieri88