E' uno degli attaccanti più corteggiati in tutta Europa, grazie anche ai suoi 37 gol stagionali, ma per Pierre-Emerick Aubameyang, giocatore seguito anche dalla nuova dirigenza del Milan per la prossima stagione, si potrebbero aprire le porte del ricchissimo campionato cinese. Secondo l'edizione odierna dell'Equipe, il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro ha fatto pervenire una proposta di ingaggio all'entourage del bomber gabonese di 50 milioni di euro a stagione.



Una cifra che sbaraglierebbe la concorrenza anche di Paris Saint Germain e dei top club di Premier che hanno effettuato recentemente i rispettivi sondaggi. Lontano, lontanissimo il Milan, spaventato dalle richieste del calciatore in termini di ingaggi e che non può offrire la ribalta della Champions League. Occhio dunque all'irruzione del Tianjin, che da tempo ha messo nel mirino il centravanti del Chelsea Diego Costa, ma che si inserisce prepotentemente nella corsa ad Aubameyang.