Nuovi sviluppi, nuove indiscrezioni sul fronte Kalinic dal Corriere dello Sport-Stadio. Secondo il quotidiano il Tianjin Quanjian è pronto ad alzare l’offerta a 45 milioni di euro con la Fiorentina che, invece, ha fatto sapere che vuole tutti e 50 i milioni della clausola altrimenti Kalinic non si muove. Ma la novità sta proprio nella nel modo di pensare dell’attaccante croato. Fino a ieri era stato chiaro il suo rifiuto per il campionato cinese oggi invece, sempre secondo il quotidiano sopracitato, Kalinic ha fatto sapere alla Fiorentina che si muoverà in base alla decisione del club. Dunque la patata bollente passa in mano ai Della Valle che qualora si trovassero di fronte all’offerta da 50 milioni di euro, dovrebbero comunicare al giocatore le loro intenzioni.