Il Presidente del Viola Club San Sepolcro ha inviato una lettera al sito fiorentino ViolaNews.com, invitando i tifosi ad andare allo stadio per sostenere la Fiorentina in questo momento d'oro, calcisticamente parlando: "Se domenica prossima con la S.P.A.L., lo stadio Artemio Franchi non dovesse essere al completo, ma semi vuoto come l’ultima gara in casa con il Crotone, se io fossi i Della Valle, manderei aff****** tutti quanti!". Un invito, a suo modo, ad essere presenti, al seguito di una squadra che sta sorprendendo tutti.