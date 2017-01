Gentile Procuratore,sono uno dei tanti juventini preoccupati per come si sono messe le cose in campionato per la Juventus. La sconfitta contro la Fiorentina ha rivelato i grandi limiti che questa squadra ha nel suo organico. Mancano i centrocampisti e non penso che Rincon possa risolvere i problemi di questo gruppo che proprio ieri sera ha dimostrato tutti i suoi limiti. Poca grinta e nessuna valida costruzione di gioco. E' vero, a sentire Allegri, siamo ancora primi in classifica, ma la sconfitta con la Fiorentina deve mettere in guardia la società bianconera. A mio avviso occorrerebbe correre subito ai ripari cercando almeno due calciatori di esperienza a centrocampo. In questi ultimi 15 giorni di mercato secondo Lei quali potrebbero essere i colpi della Juve, sempre se ce ne saranno? Un'altra domanda: ci sono posti per altri extacomunitari in squadra? Fabio '92 fede bianconeratra l'altro fuori casa e contro un'ottima Fiorentina, la tua comunque posata e legittima domanda la rivolgo agli utenti di calciomercato.com nella speranza che possa essere costruito intorno ad essa un dibattito sereno e sportivo. Evidenzio che la finestra del mercato invernale ha, certamente, lo scopo di "riparare" agli eventuali errori commessi nella campagna trasferimenti dei mesi estivi,l'ardua risposta alla seguente domanda:la Juventus ha a disposizione ancora uno slot per l'acquisto di un eventuale calciatore extracomunitario!Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it