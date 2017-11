La Serie A guarda alla Ligue1 alla ricerca di giovani talenti da portare nel nostro massimo campionato. È il caso dell'Inter e della Juventus che guardano in casa del Tolosa per due obiettivi dichiarati: Alban Lafont per la porta del futuro in casa bianconera e Issa Diop baluardo della difesa che piace al ds nerazzurro Piero Ausilio. Presente al WyScout Forum di Londra, il capo scout del club francese Dominique Arribagé, ha confermato la possibilità di una cessione.



L'Inter già quest'estate aveva fatto un tentativo per Issa Diop e anche per gennaio è alla ricerca di un rinforzo nel reparto. È ancora su di lui?

"Sì, so dell'interessamento dell'Inter per Diop. Chiaramente è un grande prospetto, ma non è semplice pensare ad un trasferimento oggi. Sicuramente sta facendo bene, è un perno importante della squadra ed è normale che piaccia a tanti".



Ma da parte vostra c'è la disponibilità a trattare? Quanto è valutato il suo cartellino?

"È complicato, sicuramente per cedere un giocatore come Diop serve un'offerta importante. Se a gennaio l'Inter arrivasse con una proposta concreta ed economicamente valida sicuramente il Tolosa la prenderà in considerazione. Puo partire subito? Sì, credo che il presidente non sia disposto ad accettare un'offerta inferiore a 20 milioni di euro".



Un discorso simile si può fare anche per Lafont. La Juventus lo segue da tempo, anche per lui si può pensare a una cessione a gennaio in caso di offerta?

"No, Lafont non si muoverà prima della prossima estate e solo davanti ad offerte super. È uno dei migliori prospetti e per il Tolosa vale molto. Se qualche top team lo vuole a giugno se ne potrà parlare, ma dovrà arrivare un'offerta molto alta per lasciarlo partire".



@TramacEma e @AleDigio89