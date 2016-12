La colonia di ex giocatori della Roma al Torino potrebbe presto infoltirsi: dopo aver portato la scorsa estate in granata Castan, Ljajic e Falque, Urbano Cairo sta ora cercando di regalare a Sinisa Mihajlovic Juan Manuel Iturbe.

Il paraguaiano è ai margini della rosa di Luciano Spalletti, basti pensare che in questo campionato ha collezionato finora solamente 38 minuti (decisamente migliore è invece il minutaggio in Europa League) e al Torino potrebbe avere a disposizione molto più spazio per giocare. Secondo quanto riportato da Toro.it, nei prossimi giorni potrebbe concludersi la trattativa del suo passaggio in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.