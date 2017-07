Prende oggi il via il ritiro del Torino a Bormio. La squadra di Sinisa Mihajlovic è arrivata intorno alle 13.30 e resterà nella località valtellinese fino a venerdì 28: in questo periodo la formazione granata giocherà anche le sue prime amichevoli.



L'esordio di Belotti e compagni è fissato per domenica 16 luglio, quando affronterà la Casateserogoredo, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, giovedì 20 luglio giocherà invece contro l'Olginatese, domenica 23 luglio, infine, il Torino affronterà il Renate. Sabato 22 luglio ci sarà invece la presentazione della squadra in piazza Cavour,