Dopo le prime undici giornate di campionato il Torino e il Milan (insieme alla Fiorentina) condividono il settimo posto in classifica con sedici punti. La formazione granata e quella rossonera, però, primeggiano in un'altra graduatoria: sono le due squadre i cui giocatori sono stati colti più volte in fuorigioco.



Al Torino finora sono stati fischiati ben trentatré offside (una media di tre a partita), sei dei quali nella partita persa in casa contro la Roma (tutti al giovane attaccante Umar Sadiq). Il Milan è invece al secondo posto di questa speciale classifica con trentadue fuorigioco, solamente uno in meno dei granata. Le squadre finora più attente sotto questo punto di vista sono Napoli e Udinese con appena quattordici offside.