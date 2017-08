Darko Lazovic in questo momento non è una priorità in casa Torino ma il suo arrivo in granata resta un'ipotesi più che concreta. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono ora al lavoro per regalare al tecnico Sinisa Mihajlovic M'Baye Niang, il giocatore che secondo l'allenatore dovrebbe far fare il salto di qualità alla squadra.



Dopo aver sistemato la questione Niang, i dirigenti granata potrebbero cercare di portare a termine la trattativa proprio per Lazovic, altro giocatore che Mihajlovic conosce e apprezza. Per questo motivo Urbano Cairo ha continuato a mantenere vivi i contatti con Enrico Preziosi: Lazovic potrebbe essere il colpo delle ultime ore di mercato, quello che permetterebbe di completare la rosa.