Questa sera Torino e Milan si affronteranno in un'importante partita per il futuro di entrambi i club: ntrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria, i granata per inseguire il sogno della qualificazione alla prossima Europa League, i rossoneri per tenere ancora vive le speranze di raggiungere il quarto posto. Ma la partita di questa sera rappresenterà anche l'occasione per i dirigenti delle due società di parlare dei giocatori a cui rispettivamente sono interessati: tra questi c'è anche Nikola Kalinic.



L'attaccante croato non è una priorità in casa Torino ma, se a fine stagione Andrea Belotti dovesse partire (il Milan è sempre sulle tracce del Gallo), Kalinic potrebbe essere proprio il suo sostituto in granata. L'eventuale trattativa per il numero 7 rossonero potrebbe decollare solamente dopo la cessione di Belotti, è invece da escludere l'ipotesi di un arrivo a Torino del croato se il Gallo dovesse restare anche per la prossima stagione.