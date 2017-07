La performance è imbattibile, i dettagli sempre più evoluti. E’ la nuova #KombatCalcio del Torino FC #SFT @KappaItalia pic.twitter.com/YaRsieXmrA — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 16 luglio 2017

Un altro segnale, di una trattativa che è entrata nel vivo. Il Torino oggi ha presentato la prima maglia della stagione 2017-2018, tra i testimonial scelti dai granata ci sono. Niente Gallo, quindi, nei messaggi promozionali non c'è spazio per il capitano della seconda parte dell'ultima stagione, l'uomo da 26 gol in 35 partite di campionato. Una scelta che inevitabilmente ha dei risvolti di mercato: l'attaccante passato da Albinoleffe e Palermo continua a essere l'oggetto del desiderio di Chelsea, a caccia di un nuovo numero 9, è soprattutto Milan, che lo considera la prima scelta per l'attacco, anche per ragioni di costi (Aubameyang e Morata hanno costi di cartellino e soprattutto ingaggi molto più elevati).Come anticipato questa mattina da Calciomercato.comed è al lavoro per trovare una soluzione con il Torino che possa accontentare tutte le parti., entrambi molto graditi a Mihajlovic che li prenderebbe volentieri anche a prescindere dalla buona riuscita dell'operazione Belotti, una proposta respinta al mittente. Servono più soldi o altri giocatori, la trattativa prosegue e potrebbe prendere il volo nei prossimi giorni.