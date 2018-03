Per il Torino quella contro la Roma, nell'ultimo turno di campionato, è stata una partita da dimenticare: la squadra di Walter Mazzarri ha subito la terza sconfitta consecutiva e ha dimostrato i propri limiti a livello caratteriale smettendo, di fatto, di giocare dopo il gol dell'1-0 di Manolas. L'unico tra i granata ad avere un motivo per essere soddisfatto è Antonio Barreca. Il terzino, nei minuti finali, ha collezionato la sua prima presenza in questo 2018: un'apparizione in campo importante perché può rappresentare la fine di un incubo. In questa stagione il difensore è stato fortemente limitato dalla pubalgia che lo ha anche costretto più volte ai box, ma ora è pronto a riprendersi la maglia da titolare sulla fascia sinistra e cercare di impressionare, oltre che Mazzarri, anche il ct Gigi Di Biagio.



DI NUOVO TITOLARE - In questo finale di stagione è facile prevedere un Barreca spesso titolare, probabilmente GIà da domenica contro la Fiorentina, persino il presidente Urbano Cairo negli scorsi giorni ha speso alcune parole per il terzino augurandosi di vederlo spesso utilizzato da qui alla fine del campionato. La curiosità di vedere il campo il numero 23, ora che i problemi fisici sono alle spalle, sembra averla anche Walter Mazzarri che, qualche settimana dopo il suo insediamento sulla panchina granata, aveva espresso frasi di elogio al difensore: “Barreca lo conoscevo già perché l’ho visto varie volte in televisione, deve migliorare sotto il piano tattico, ma è un giocatore che mi piace molto”.



DI BIAGIO, ROMA E NAPOLI: RIFLETTORI SU BARRECA - Di Biagio, alle sue prime convocazioni per lo stage che si è tenuto a Coverciano a febbraio, aveva chiamato anche Barreca, giocatore che già conosceva per averlo allenato nella Nazionale Under 21: difficile che ora possa chiamarlo anche per le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra, ma se il terzino riuscirà a giocare e a esprimersi ai livelli della prima parte della scorsa stagione, quello di vestire la maglia Azzurra in un prossimo futuro per il difensore potrebbe non essere soltanto un sogno. E chissà che giocando con continuità in questo finale di campionato, Barreca non possa anche riaccendere su di sé i riflettori di Napoli e Roma, squadre che lo avevano cercato nel recente passato. In particolare i giallorossi la scorsa estate avevano avviato una trattativa con il Torino per avere il giocatore, ma le alte richieste economiche del presidente Cairo avevano indotto i capitolini a virare su altri obiettivi.