Umar Sadiq, attaccante nigeriano della Roma, giovane di grandi prospettive per il quale il Toro sta per bruciare un’agguerrita concorrenza. Giova ricordare, infatti, che sul giallorosso, la scorsa stagione in prestito al Bologna, erano forti le mire del Verona (che non si arrende ancora) - scrive la Gazzetta dello Sport - e anche del Crotone.



Il ventenne Umar dovrebbe arrivare al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto; il via libera per il suo sbarco sotto la Mole è atteso in queste ore. Il giocatore andrebbe a coprire la casella del vice Belotti, la punta di diamante granata.