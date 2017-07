Walter Sabatini è volato in Francia per imprimere l'accelerata decisiva al mercato dell'Inter, dove molto probabilmente si fermerà fino a domani., forte di un accordo già raggiunto con il calciatore.Il Nizza non si è mai spostato dalla richiesta iniziale diUna distanza considerevole tra le parti, che ha convinto Walter Sabatini a presentarsi di persona in Costa Azzurra per mediare. Chi invece non ha dubbi circa il proprio trasferimento a Milano è proprio Dalbert, che a tal proposito è già stato molto chiaro con il Nizza.Non ci sono ancora certezze sulla data del rientro in Italia di Sabatini, che dovrebbe sostare in Francia almeno fino a lunedì sera.Un primo contatto c’era già stato a Milano, quando si era parlato di Lucas Moura e sfiorato l’argomento Handanovic., il top player che Zhang Jindong vuole regalare al pubblico nerazzurro per marcare quella che dovrà essere la stagione del rilancio.