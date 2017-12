Il calo dell'Inter nel secondo tempo è stato principalmente fisico. L'esempio guida? La heat map di Cancelo nei due tempi (quelli più "caldi" sono i primi 45 minuti) pic.twitter.com/1qKQpzkhhc — Emanuele Tramacere (@TramacEma) 28 dicembre 2017

esce sconfitta due volte dal derby di Coppa Italia contro il Milan: la prima dal punto di vista del risultato, che ha portato all'eliminazione dei nerazzurri; la seconda dal punto vista fisico e mentale dove una gara trascinata ai tempi supplementari e poi persa conferma il momento no dei nerazzurri. Dei 14 giocatori utilizzati dac'è però un giocatore che è apparso lo specchio più evidente dell'attuale stato dell'Inter:Divenuto titolare nel corso della sfida degli ottavi di finale contro il, Joao Cancelo è stato promosso anche controe nella serata di ieri nelma che è ancora lontano dalla condizione ideale sia fisica che mentale.Da un alto nei primi 45' la spinta costante, i tanti tocchi effettuati e qualità a supporto della fase offesniva. Dall'altro, nella ripresa, la timidezza nelle sovrapposizioni, le difficoltà in marcatura e nelle diagonali difensive (se attaccato alle spalle va in netta difficoltà) oltre a un coinvolgimento sempre in diminuzione all'interno della manovra.Cometuttaè in evidente difficoltà atletica, ma come spesso accade nel corso della stagione, l'allenatoreL'infortunio di Danilo D'Ambrosio, la mancanza di alternative valide, la qualità che sa mettere nei calci piazzati sono doti che, ad oggi, l'Inter non può permettersi di scartare. Per questo,. Cancelo rimarrà a Milano anche se difficilmente potrà essere riscattato per i 35 milioni di euro previsti la scorsa estate. Dargli continuità per almeno 80 dei 90 minuti e costringerlo a lavorare sulla fase difensiva saranno i dettagli su cui dovrà puntare l'allenatore nerazzurro. Ci riuscirà?@TramacEma