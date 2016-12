Dopo le dimissioni dell'ormai ex allenatore Cesare Prandelli, il Valencia ha voluto fornire alcuni dettagli in merito a questa scelta: "L'allenatore ha spiegato di non essere in grado di migliorare i risultati della squadra. La decisione è stata una sorpresa da parte nostra, dato che il mercato si sta per aprire e la nostra intenzione è quella di rafforzare la rosa attuale. Stiamo infatti lavorando su diverse opzioni".