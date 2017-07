L'Inter continua il proprio lavoro sul mercato in entrata a fari spenti e, sebbene si stia complicando la pista Nainggolan e il Bayern Monaco ancora non abbia aperto alla cessione di Arturo Vidal è proprio a centrocampo che il club nerazzurro sta muovendo passi importanti. Non solo in entrata però, perchè anche in uscita Piero Ausilio e Walter Sabatini stanno ascoltando offerte con Brozovic, Joao Mario e Kondogbia che restano in dubbio.



IL VALENCIA SU KONDOGBA - Proprio il centrocampista francese è oggi più che mai un uomo mercato. Secondo quanto riportato dalla redazione spagnola di Goal.com, infatti, nelle ultime ore il Valencia si è fatto sotto per Geoffrey Kondogbia. Il contatto con il club nerazzurro è stato positivo e il club spagnolo ora dovrà parlare anche con il giocatore.



DALL'INTER IL SI' AL PRESTITO - Un'offerta concreta, secondo quanto appreso da Calciomercato.com non è ancora arrivata, ma l'Inter è disposta ad aprire alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto per il centrocampista francese. Sebbene non si assicurerebbe la garanzia di un acquisto, l'obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di liberare spazio salariale, assicurare minuti importanti al giocatore che, allo stesso tempo, abbatterebbe di un altro anno il costo storico a bilancio aumentando la possibilità di realizzare una plusvalenza al termine della prossima stagione.