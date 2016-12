Poca fortuna per l'argentino Toledo in maglia viola: nessuna apparizione in prima squadra per l'esterno giunto in prestito dal Deportivo Maldonado e per il quale è previsto un diritto di riscatto a trenta milioni. Per lui tanti problemi fisici e difficoltà nell'adattamento al calcio italiano e così il Velez, club per il quale giocava fino alla scorsa stagione, sogna il suo ritorno a gennaio. La Fiorentina però non sembra d'accordo, anche perché il prestito è biennale e il suo valore è ancora tutto da dimostrare.