I derby degli ultimi anni non hanno entusiasmato in quanto a spettacolo, ma secondo la Gazzetta dello Sport a Milano sembra essere cambiato il vento.



“I Milan-Inter degli ultimi anni sono stati spesso partite modeste, risolte da bruti dalla scivolata facile come De Jong e Joel Obi, ma il 2018 lascia speranze ai cultori del bello. L’andata ha dato una svolta con una partita da cinque gol e il presente fa sperare nel bis. Il Milan alle 18.30 metterà insieme Montolivo, Bonaventura, Suso e Calhanoglu, mentre l’Inter è cambiata quando ha dato spazio a Rafinha. Morale: il calcio è bello anche quando è fisico, però divertirsi non è peccato e Milano, più di ogni altra città italiana, si è trasformata”.