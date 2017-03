Increíble. Que lindo es el fútbol! #BarcaPSG — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 8, 2017

Historia!no hay palabras,me alegro de corazón xq se premia fútbol y fé!! enhorabuena @SergiRoberto10 @3gerardpique @andresiniesta8 — Pepe Reina (@PReina25) March 8, 2017

Wow what an unbelievable game!

La leggendaria remuntada delha lasciato sconvolto ed esaltato il mondo del calcio. Calciatori della Juve e del Napoli uniti hanno esaltato l'impresa degli spagnoli. E pazienza se per i bianconeri adesso c'è il rischio, negli eventuali quarti di finale, di trovare proprio il Barça: il pensiero per il momento va soltanto a questo incredibile 6-1.Ecco alcune reazioni dal mondo di Twitter.Paulo Dybala è senza parole: "Incredibile. Che bello è il calcio!"Pepe Reina ha un pensiero speciale per alcuni amici del Barca: "Storia! Non ci sono parole, sono felicissimo, si premia il calcio e la fede!! Congraluzioni a Sergi Roberto, Piquè e Iniesta".Non ha bisogno di traduzioni il pensiero di Marchisio:Franck Ribery ha superato ieri il turno con il suo Bayern Monaco e twitta: "Wow, che partita incredibile! Complimenti al Barca, niente male! Su con la vita PSG!"