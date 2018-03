"Il confronto con lo scorso campionato, l’ultimo dei quattro in viola, dimostra l’evidente salto di qualità da una piazza, Firenze, dove il feeling non è mai sbocciato. A volte Ilicic ha illuminato, a volte deluso, senza mezze misure. E i fischi non sono mai mancati, perché i tifosi lo accusavano di essere svogliato, di non avere quella continuità di rendimento poi trovata a Bergamo. A volte le critiche erano ingiustificate, Josip era diventato il capro espiatorio. Bene: dopo 28 partite Ilicic ha segnato il doppio dei gol di un anno fa (10 a 5) e fatto più assist (7 a 4)", scrive La Gazzetta dello Sport.