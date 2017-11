Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic, ha parlato dell’Inter.



“Certo. Era l’Inter del dopo Triplete. Quando prima dell’inizio della partita ho visto sfilare Eto’o e compagni a centrocampo mi sembrava di sognare. L’Inter è tornata a far paura? Credo che il merito sia tutto di Spalletti. I giocatori sono più o meno quelli della scorsa stagione, ma i risultati no. Con la Fiorentina incontrammo l’Inter di Mancini quando era prima in classifica, ma non mi dava l’impressione di avere la giusta mentalità e infatti vincemmo 4-1 a San Siro e poi i nerazzurri crollarono. Quest’anno invece mi sembrano più solidi. Più squadra, ecco”.