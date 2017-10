Ciro Immobile batte Paulo Dybala nella sfida del gol di Juve-Lazio, ma ad approfittarne è Mauro Icardi. È lo spaccato delle scommesse sul capocannoniere dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il bomber della Lazio stende i bianconeri con una doppietta e si porta in vetta alla classifica con 11 gol. Paulo Dybala invece sbaglia un rigore decisivo e resta a 10 reti, ma lì dietro Mauro Icardi trascina l’Inter alla vittoria nel derby con una tripletta (portandosi a 9 reti stagionali) e si insedia come nuovo favorito dei bookmaker. La quota sull’argentino è stata abbassata fino a 3,00 sul tabellone Snai, mentre Immobile e Dybala ora sono sullo stesso piano, bancati entrambi a 4,00. Turno di “pausa” per Dries Mertens ed Edin Dzeko, a secco nel big match tra Napoli e Roma: restano fermi a 7,00, paga l’avvio a rilento Gonzalo Higuain (solo 3 gol per il Pipita), dato a 10,00. Su Andrea Belotti, invece, pesa lo stop per infortunio: il Gallo è piazzato a quota 40,00.