Ciro Immobile ha parlato a Lazio Style Radio della sua stagione in biancoceleste: ''Sono felice di quello che ci circonda in questo momento, l’entusiasmo fa solo che bene. Il tifo della Lazio è simile a quello del Torino, due società ricche di storia. Dopo 2 annate, ho pensato a fare bene, poteva andare solo meglio: ho lavorato insieme ai miei compagni per raggiungere gli obiettivi. Siamo carichi e ci alleniamo in modo perfetto perchè c’è il clima giusto. Sono felice di quello che sta facendo Belotti, voglio vederlo presto in nazionale. Gli auguro sempre il meglio, tranne lunedì. Cercherò di riprenderlo in classifica marcatori, ma sarà difficile dopo l’ultima sua tripletta".