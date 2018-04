La Lazio dipende dai suoi gol, lui sembra non volersi fermare mai. Contro il Benevento la doppietta di Ciro Immobile ha aiutato la squadra di Inzaghi in una gara più complicata del previsto. Si racconta in un'intervista pubblicata da Sky Sport per la vetrina ‘Europa League preview’, ha ripensato alle esperienze passate e al suo presente nella Capitale: “In Germania ero partito piuttosto bene, perché giocavo e riuscivo a fare gol. Poi la squadra ha cominciato ad andare male ed anche io ho avuto una fase di calo. A quel punto sono voluto andare via e c’era il Siviglia come opportunità. Non ho mai avuto molte chances per mettermi in mostra e quando le avevo facevo anche bene, ma poi venivo sempre fatto fuori. È normale, nel calcio bisogna fare delle scelte e come le facciamo noi calciatori devono farle anche gli allenatori per decidere la formazione. Proprio per questo non ho mai protestato, ma ho soltanto chiesto alla società di andare via per potermi ritrovare”.





LAZIO - Poi è arrivata la squadra capitolina: “Alla Lazio ho sempre dato il massimo dall’inizio e ho sempre ricevuto tanto affetto. Mi piace definirmi una persona umile, simpatica e molto socievole. Metto sempre tutto in campo per portare la squadra al massimo risultato. Non mi piace perdere, credo si veda anche da fuori ed è una cosa che mi porto dentro da quando sono piccolo”.



GRUPPO - Il collettivo è la base su cui Inzaghi sta costruendo la sua stagione: “Soprattutto quest’anno abbiamo raggiunto una grande unione di squadra. Passiamo molto tempo insieme tra ritiri di campionato, Coppa Italia ed Europa League. Forse ora sto più con la squadra che a casa. È importante creare un bel amalgama, non sempre è semplice quando si è in uno spogliatoio”.