Lunga intervista rilasciata da Ciro Immobile, autore della doppietta che ha steso la Juventus, all'Uefa. Il giocatore si è raccontato: "I miei idoli erano Del Piero e Trezeguet, ai tempi in cui formavano una coppia d'oro alla Juventus. Soprattutto Del Piero però, in seguito ho avuto la fortuna di giocarci insieme e provavo a rubare tutto da lui. Un calciatore e una persona eccezionale". Poi un po' di amarcord, il bomber si è soffermato sulla sua esperienza al Pescara, con Insigne e Verratti: "E’ stata una stagione incredibile, è successo di tutto. Un campionato molto importante che mi ha permesso di fare il salto tra i professionisti. Ho giocato quasi tutte le partite facendo tanti gol, segnando con continuità. Zeman ci faceva giocare alla grande. Siamo riusciti a vincere il campionato con squadre molto importanti come Sassuolo e Sampdoria. Siamo arrivati primi nonostante la concorrenza. Un aneddoto con Verratti e Insigne? Una volta ci hanno sospeso una gara in casa per la neve, però noi eravamo già in ritiro. Appena saputo non siamo andati a casa, ma siamo rimasti in hotel a giocare a nascondino con tutta la squadra".