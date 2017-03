Ciro Immobile parla da tifoso partenopeo ai microfoni di Premium Sport, analizzando la spettacolare sfida di Champions contro il Real di domani: "Difficilmente il Real non segna, ma il Napoli può farcela". La sua speranza è che il protagonista possa essere "Lorenzo Insigne". Sulla possibilità di vestire la maglia azzurra Immobile dice di essere stato "vicino al Napoli l'anno scorso, ma poi abbiamo preso strade diverse e va bene così".



Riguardo l'esperienza in Germania l'attaccante aggiunge: "L'avventura al Dortmund non è stata totalmente negativa, ma non è per niente facile sostituire uno come Lewandowski". E su mister Inzaghi dice: "E' un grande allenatore, ci troviamo molto bene con lui".