Una specie di vanto per il nostro calcio. Ciro Immobile vola in casa Lazio: comanda le top ten d’Europa, nei cinque campionati top non c’è nessuno come lui. E’ primo nella classifica dei bomber con 14 gol in A, è primo nella classifica degli assist con i suoi splendidi 6 passaggi vincenti. La Scarpa d’Oro – scrive il Corriere dello Sport – la calza lui in questa settimana. I 14 gol, per mezzo del moltiplicatore Uefa, valgono 28 punti (un gol viene moltiplicato per due nei 5 tornei più prestigiosi d’Europa). Macina record, più di gente come Falcao, Messi, Cavani, Ronaldo. Lui stesso sembra non capacitarsene: «Io più di Messi? No…», dice e ridice. Ma per ora è lui il miglior attaccante in Italia, il vanto del nostro calcio.