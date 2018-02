Non è un Felipe felice, quello che i tifosi della Lazio non hanno apprezzato contro il Genoa. Le prestazioni sono in calo, l'umore anche. E l'ipotesi cessione non è così lontana: come riporta il Corriere dello Sport, forse il ciclo del brasiliano alla Lazio, iniziato nel 2013, è al capolinea. ADDIO O RINNOVO – Dopo cinque anni esatti e con un rendimento mai del tutto convincente, l’avventura di Felipe alla Lazio sembra ai titoli di coda. Gode della stima della dirigenza, ma fino a quando? Il contratto in scadenza 2020 chiama: Lotito qualche tempo fa ha rifiutato 50 milioni dal Manchester United, lo rifarebbe? Il valore di Felipe è sceso: senza dimenticare che il 25% del trasferimento dovrà essere riconosciuto al Santos. E allora forse la domanda è un'altra: quanto conviene cederlo deprezzato?