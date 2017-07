Il giorno potrebbe non essere molto lontano. In un'intervista concessa al Sunday Times il Dottor Raffaele Poli, capo dell'Osservatorio sul Calcio, ha spiegato che secondo alcuni studi realizzati: "Non pubblicheremo la formula, ma cerchiamo trasparenza perché il nostro obiettivo è aiutare la gente comune a capire il calcio e i trasferimenti in particolare hanno bisogno di spiegazioni".- Ma chi sarà il fortunato? La lista è lunga e variegata, a partire dache secondo il CIES è il giocatore con la più alta valutazione al momento. Segue, in mezzo quello che secondo Poli è il favorito: ". E' inglese, gioca in Premier League, ha un contratto lungo. Se il prossimo anno con il Tottenham trionferà in Champions League potrebbe essere lui". Non sono però gli unici candidati: ci sono anche i mostri sacri, senza dimenticareche la Juve vuole blindare ma ha già gli occhi addosso delle big spagnole. Ci sono poi i giovani, due su tutti sono i riflettori:è stato la rivelazione dell'anno, tanto che l'Arsenal sarebbe disposto a pagarlo ora oltre 140 milioni di euro;è il caso di inizio estate, rinnovo o non rinnovo con il Milan, ma in futuro potrebbe diventare il portiere più pagato della storia.