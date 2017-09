Iñaki Williams non ha ancora trovato il gol in questo avvio di stagione, ma le sue prestazioni con l'Athletic Bilbao convincono e attirano pretendenti: Liverpool e Borussia Dortmund attente, ma anche in Italia Inter e Milan seguono interessati la crescita dello spagnolo. Lui, intervistato da As, non si tira indietro e anzi strizza l'occhio ai club sulle sue tracce: "Fa piacere che squadre tanto importanti possano interessarsi a te o vederti legati a loro, vuol dire che stai facendo bene. Valgo 50 milioni (la clausola rescissoria fissata dall'Athletic, ndr)? Non so quanto valgo, il presidente ha messo questa clausola e quel che deve succedere succederà".