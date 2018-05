Anche in questa stagione la Juventus non è riuscita ad alzare la Champions League ma come riporta Calcio e Finanza la stagione europea dei bianconeri ha portato nelle casse bianconere un cospicuo gruzzoletto. Certo, il record dell'anno scorso (110,4 milioni) è difficile da battere ma in questa stagione la Juve ha fatto registrare il secondo dato più alto di sempre negli ultimi sei anni. Il club bianconero ha infatti incassato circa 78 milioni di euro tra premi Uefa e Market Pool (i dettagli nella nostra gallery). A questi 78 milioni vanno aggiunti i circa 14 milioni di incassi al botteghino per un totale di quasi 92 milioni di euro (91,8 per la precisione).