Il Sole 24 Ore, a firma Carlo Festa, rende noti alcuni dei numeri e dei dettagli presenti nel business plan del nuovo Milan cinese di Yonghong Li, inseriti nel voluntary agreement presentato alla Uefa e ritirato nei giorni scorsi a fronte di alcune perplessità manifestate dal massimo organismo calcistico europeo. In particolare, la Uefa non ha ritenuto del tutto soddisfacenti le spiegazioni relative alla struttura della nuova società e circa le modalità del piano di sviluppo sul mercato cinese che dovrebbero portare il Milan ad aumentare a livello esponenziale. Dubbi che hanno portato il Milan a ripresentare un nuovo piano che sarà valutato ad ottobre.



Il club rossonero, rappresentato da Fassone e Mirabelli, punta a passare dagli attuali 206,3 milioni di euro a 273 al termine del 2018, fino all'obiettivo per il 2022 dei 524 milioni. Una cifra superiore al doppio di quella incassata fino ad oggi, grazie anche alla crescita delle entrate dalla Cina, dalla quale si vogliono ottenere fino a 225 milioni di euro nella stagione 2021/2022. Questi numeri, insieme a una crescita del costo del personale e degli investimenti sul mercato, dovrebbero portare il Milan a centrare la qualificazione alla Champions League già nel prossimo campionato, mentre Yonghong Li si è dato un limite temporale di 5 anni per arrivare alla conquista dello scudetto.