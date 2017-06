La Juventus è la squadra che ha più giocatori sotto contratto in Europa, ben 68. Numero che colloca i bianconeri al comando di questa 'graduatoria' stilata da France Football. Anche gli altri club italiani non scherzano, visto che dopo la Juve arrivano Atalanta (66), Inter (58), Roma (54) e Genoa (50).



Il numero di giocatori di proprietà dei club inglesi è decisamente inferiore. Il Chelsea è primo con 42 giocatori, seguito da Manchester City (36), Arsenal (33), Everton (32) e Liverpool (31). In Francia invece i club hanno una media compresa fra i 22 e i 28 giocatori professionisti, con gli iceberg Rennes e Monaco, che hanno 36 calciatori sotto contratto.



E le big della Champions League? Il Real Madrid ha 28 giocatori professionisti, il Barcellona ne ha 23 e il Bayern Monaco 28. Fra le altre, abbiamo l'Atletico Madrid (33 giocatori) e il Borussia Dortmund (34).



Spicca la differenza fra la Juventus e il Real Madrid, le due finaliste dell'ultima Champions: 68 tesserati per i campioni d'Italia e 28 per i campioni di Spagna, d'Europa e del Mondo. Un +40 che fa riflettere.