Feste di Natale? No, persono incubi di Natale. Brutta disavventura per l'allenatore delche sabato, dopo la sconfitta interna contro il Villarreal, è stato coinvolto in un incidente stradale con la propria famiglia: niente constatazione, l'auto di Marcelino ha centrato unche ha attraversato la strada, cogliendo di sorpresa l'allenatore nel tratto tra Lagrono e Bilbao. Marcelino illeso, come comunicato anche dal Valencia, ma come riferiscono i media iberici è il padre 81enne ad essere in gravi condizioni per le ferite riportate nell'impatto.