L'Inter continua a muoversi sul mercato: in sede nerazzurra, in Corso Vittorio Emanuele, è in questi minuti in corso un incontro tra la dirigenza del club meneghino e i dirigenti del Bologna Marco Di Vaio e Riccardo Bigon, uomini mercato felsinei, per parlare di Godfrey Donsah, centrocampista classe '96 del Bologna che potrebbe arrivare all'Inter in caso di partenza di Marcelo Brozovic. Nella trattativa potrebbe rientrare l'attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti.



Ecco il punto da parte del nostro Pasquale Guarro: