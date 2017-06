- E' uscito in questo momento da Casa Milan il ds del PSG, Antero

- E' iniziato ora il

a Casa Milan.

Giornata calda a Casa: non solo per l'arrivo di, che ha sostenuto in mattinata le visite mediche, ma per l'incontro con il. E' volato infatti a Milano il direttore sportivo dei pariginiche, dopo un rapido briefing in un hotel del centro, si è recato nella sede del club rossonero. Diversi i nomi sul tavolo: da Gianluigi, sogno proibito del PSG, a Gregorzche piace per il centrocampo di Montella fino a Carlos, già cercato in passato dai parigini e che può tornare di moda visti i movimenti del Milan. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Casa Milan.- Donato Di Campli, agente di Verratti e Coulibaly, centrocampista del Pescara, ha lasciato Casa Milan.- Arrivato a Casa Milan, alle 15.25, anche Donato Di Campli, agente, tra gli altri, di Verratti.