Non solo il problema in panchina e la ricerca dell'erede di Corini: Maurizio Zamparini ha avuto oggi occasione di incontrare anche Beppe Marotta. Il motivo? Secondo quanto riportato da Mediagol.it il numero uno rosanero e l'ad della Juve avrebbero parlato del saldo relativo ai bonus per il trasferimento di Paulo Dybala. I bianconeri hanno infatti versato i primi 2 milioni nelle casse del Palermo, a fronte degli 8 totali previsti nel contratto di cessione dell'argentino. Ma non solo: la discussione ha riguardato anche il mercato, con il ds Salerno sempre attento a giocatori di proprietà della Juve che possano aiutare la disperata lotta per la salvezza del club di Zamparini.