Mino Raiola e il Sassuolo sono a colloquio: si parla anche di Leandro Fernandes, centrocampista classe '99 del PSV che può essere fatto in sinergia con la Juve.



VISITE MEDICHE - Domani sosterrà le visite mediche a Torino, per passare nella Primavera bianconera: contratto da 5 anni, probabilmente andrà in prestito in Emilia. Centrocampista olandese di piede destro, Fernandes può ricoprire tutti i ruoli nel centrocampo a tre: centrocampista basso, mezzala o trequartista. Innesto importante in ottica futura.