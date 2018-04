Incredibile a Vinovo. Circa un centinaio di ultras della Juventus si è presentato all'esterno del centro sportivo bianconero per far sentire la propria voce e la propria rabbia per la sconfitta contro il Napoli e il momento di difficoltà della squadra di Allegri, iniziata dopo la rocambolesca eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Fumogeni, striscioni e cori per invitare il gruppo a tirare fuori il carattere in vista della volata finale per lo scudetto e, secondo quanto raccolto da Premium Sport, gli esponenti del tifo organizzato avrebbero chiesto di poter incontrare una delegazione della squadra e l'allenatore.