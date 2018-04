Il Bayern Monaco ha festeggiato ieri, grazie alla vittoria sul campo dell'Ausburg, il sesto titolo consecutivo in Bundesliga. Kingsley Coman, arrivato in Baviera dalla Juventus, ha festeggiato un record del tutto particolare. Negli ultimi sei anni, infatti, il giovane talento francese ha vinto... sette titoli nazionali! Dopo i due titoli con la maglia del Paris Saint-Germain, ecco quelli con la Juventus, con cui scende in campo anche il 23 agosto del 2015. Poi, a mercato aperto, passa al Bayern, ma a fine anno Coman mette in bacheca due medaglie, anziché una, in virtù della presenza contro i friulani. Incredibile!