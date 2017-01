Incredibile ma Napoli. In occasione della partita in programma domenica alle 20.45 con il Palermo al San Paolo, Aurelio De Laurentiis ha annunciato un'iniziativa speciale riservata agli appassionati cinesi, in concomitanza del Capodanno che in Cina sarà festeggiato da sabato alla notte tra il 15 e il 16 febbraio (ovvero quando si giocherà con il Real in Champions a Madrid) : "Il Napoli guarda con grande interesse all'Asia e in particolare alla Cina per lo sviluppo del brand. Sono convinto che il calcio in Cina abbia un futuro importante e spero che il Napoli possa contribuire al suo successo. Anche da parte mia Buon Anno del Gallo ai tifosi cinesi", ha detto De Laurentiis dalle colonne del sito web ufficiale del club azzurro.

PROMO CINA - Immediata la risposta del portavoce dell'Ambasciata cinese, Zhang Aishan: "Il calcio è molto popolare in Cina e quello italiano è conosciuto sin dagli Anni 80. Il Napoli è una delle squadre più care ai cinesi". Domenica, in occasione di Napoli-Palermo, i giocatori azzurri e i bambini che li accompagneranno in campo indosseranno una maglia celebrativa del Capodanno cinese; i led a bordocampo trasmetteranno messaggi di auguri; e soprattutto, in virtù della cosiddetta "Tariffa Capodanno Cinese", i tifosi cinesi potranno acquistare i biglietti di Curve e Distinti con uno sconto del 50% (5 euro e 7 euro).

MARADONA - Anche Diego Armando Maradona, di recente a colloquio con De Laurentiis, è coinvolto nel progetto Oriente: il presidente, infatti, gli ha offerto il ruolo di ambasciatore del Napoli nel mondo, con particolare attenzione alla Cina.